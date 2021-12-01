Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проценко: Здравоохранение в России оперативно реагирует на все волны пандемии

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Проценко: Здравоохранение в России оперативно реагирует на все волны пандемии
Фото: er.ru

Российская система здравоохранения научилась оперативно реагировать на все волны пандемии COVID-19. Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во вторник, 30 ноября, в ходе первого заседания комиссии «Единой России» по здравоохранению, главной темой которого стала борьба с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что многие регионы России в последние волны не изменили планов по медпомощи, плановой, хирургической в том числе.

— Тем не менее, есть ряд проблем с кислородом, поэтому мы отдельно обратились к регионам, чтобы услышать, что происходит с лекарственным обеспечением пациентов с ковид, которые находятся на амбулаторном лечении, — приводит «Газета.ru» слова врача.

Кроме этого, Проценко напомнил, что в октябре на эти цели правительством РФ было выделено почти 11 миллиардов рублей.

— Необходимо учитывать мнение регионов, что является одним из поручений президента России Владимира Путина, которое он дал комиссии. Исходя из этого, работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ, — пояснил врач.

1/3
2/3
3/3

Вечером 30 ноября «Вечерняя Москва» писала, что Москва заняла третью строчку в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, опередив все европейские города, включая Лондон и Барселону, которые заняли 4-е и 5-е места. Российская столица уступила лишь Сан-Франциско и Нью-Йорку.

Читайте также:
Денис Проценко Коронавирус Пандемия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте