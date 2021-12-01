Бесплатное тестирование на COVID-19 предложили ввести в России

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Массовое и бесплатное тестирование граждан на коронавирусную инфекцию предлагают ввести в России. Кроме этого, в Госдуме предложили предпринять дополнительные меры в связи с появлением нового штамма вируса «омикрон». С такой инициативой в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой обратилось руководство фракции «Справедливая Россия» в парламенте.

— Существующие меры вряд ли могут защитить от проникновения в Российскую Федерацию новых штаммов коронавируса, — заметил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.

Он подчеркнул, что вакцинации недостаточно для масштабной борьбы с новым штаммом коронавируса.

В документе также говорится, что Израиль, Китай, Япония, при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ, передают «Известия».

— Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом — массовое, бесплатное тестирование россиян, потому что массовая вакцинация — главный, но не единственный способ борьбы с распространением инфекции. Сегодня в антиковидных мерах мы наблюдаем явный дисбаланс, который мешает нам эффективно противостоять коронавирусной угрозе и ее новой страшной составляющей, — рассказал парламентарий.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.