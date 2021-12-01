«Требуют наличные, а у вас их нет»: адвокат рассказала правила оплаты покупки

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При оплате любого товара у покупателя есть три правила. Согласно одному из них, только покупатель может выбрать способ платежа: наличными или по карте. Однако иногда может существовать одно исключение – если в отдаленной местности нет доступа к интернету. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.

Она отметила, если продавец требует исключительно наличную оплату, то покупатель может подать заявление в Роспотребнадзор. Для этого необходимо заполнить форму заявления в разделе «прием обращений граждан» на сайте регионального ведомства. Обязательно нужно указать все обстоятельства отказа, а также сообщить, оплатили ли вы товар или нет, если да, то в подтверждение лучше приложить чек. Если его не выдали — это является нарушением.

— За любой отказ в приеме безналичного платежа продавцу товара придется оплатить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения, — объяснила Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Также она подчеркнула тот факт, что цена не может зависеть от способа оплаты. Нередко недобросовестные продавцы указывают дополнительные 2-3 процента к цене при безналичной оплате.

— Это связано с тем, что за прием безналичных платежей продавец платит банку комиссию, равную как раз этой доплате, — пояснила специалист.

Кроме этого, перевод на карту продавца магазина не является доказательством платежа. Адвокат заключила, что в случае банковского перевода нельзя вернуть товар.

Однако в условиях новой реальности люди все чаще отдают предпочтение интернет-магазинам, где требуется безналичная оплата. В середине ноября «Вечерняя Москва» писала о том, останутся ли интернет-магазины популярными после пандемии.