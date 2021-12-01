Украина обвинила замглавкома Тихоокеанским флотом России в госизмене

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«Прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, направила в суд «обвинительный акт» в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении не упоминается имя Березовского, однако его обвиняют в «государственной измене» и в «создании и руководстве преступной организации». Из документа следует, что в 2014 году Александр Турчинов, исполняющий на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта «дела» на должность командующего ВМС страны. Отмечается, что после назначения тот публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В свое заявлении он сообщил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

В документе подчеркивается, что своими действиями и решениями он способствовал проведению подрывной деятельности против Украины, передает РИА Новости.

До марта 2014 года Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. С 2018 года он занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом, в прошлом году ему присвоили звание вице-адмирала.

Кроме этого, в феврале текущего года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении десяти лиц из бывшего высшего офицерского состава страны, включая Березовского.