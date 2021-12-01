Специалисты рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой

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Продукты с высоким содержанием соли, сахара и жира могут навредить птицам. Пернатых, которые остаются зимовать в городе, важно не перекармливать перечисленными продуктами. Об этом рассказали в ГПБУ «Мосприрода».

— Кормить птиц рекомендуется с наступлением минусовых температур, при этом из питания птиц следует исключить сдобные хлебобулочные изделия, а также острые, копченые и соленые продукты, — сказали специалисты.

Кроме этого в Мосприроде отметили, что в кормушку не стоит класть черный ржаной хлеб, поскольку этот продукт, неблагоприятно сказывается на пищеварительной системе птиц. Белый хлеб разрешен, но только в подсушенном и измельченном виде, передает РИА Новости.

— Злаки в кормушке привлекут воробьев, щеглов и зеленушек, орехи и желуди — дятлов и соек. Кроме того, в кормушку можно положить некопченое сало без соли и перца, нутряной жир, кусочки сырого мяса, пресного сыра и творога, — советуют специалисты.

Когда температура воздуха опустится ниже 15 градусов, то можно начать подкормку водоплавающих птиц. Лучше всего уток кормить гранулами специального комбикорма, и выкладывать его на бесснежные площадки или дощечки с бортиками возле воды.

Однако в случае, если под рукой не окажется комбикорма, то уткам можно предложить подсушенный белый хлеб, цельнозерновой хлеб и овсяные хлопья, добавили в Мосприроде.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о птицах, который остались на зимовку в столице. Орнитологи отметили, что такие птицы переселяются тогда, когда на прежнем месте жительства заканчивается запас корма. Из-за этого и в зависимости от условий погоды сроки путешествий пернатых могут варьироваться.