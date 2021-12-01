«Метель и гололедица»: синоптики рассказали москвичам о погоде 1 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 1 декабря, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода, снег, местами метель и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус девяти градусов.

В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от минус шести до минус одного градуса. Однако ночью в области станет холоднее, чем в Москве — столбики термометров упадут до отметки минус 11 градусов.

В этот день в столичном регионе ожидается юго-западный ветер с переходом на западный. Его скорость составит 7-12 метров в секунду. Также возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 728 миллиметров ртутного столба.

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт», который пришел в столицу около полуночи. Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября. «Вечерняя Москва» сделала подборку последствий непогоды в городе.