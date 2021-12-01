Центр «Моя работа» пригласил начинающих бизнесменов на онлайн-курсы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный центр «Моя работа» подготовил онлайн-обучение для начинающих бизнесменов. В рамках занятий будущие предприниматели научатся работать с маркетплейсами, продвигать свой товар и правильно формулировать бизнес-идеи.

Онлайн-тренинги пройдут со 2 по 24 декабря в дистанционном формате. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

— Каждый шестой москвич, находящийся в поиске работы, задумывается об открытии своего дела или регистрации статуса самозанятого. Наша задача — помочь заинтересованным горожанам начать свой бизнес, а тренинги и мастер-классы — один из инструментов для достижения этой цели. Приглашенные эксперты позволят слушателям погрузиться в тонкости конкретной отрасли или сферы деятельности и получить знания из первоисточника, — отметил рассказал заместитель директора службы занятости Андрей Тарасов.

Так, например, 2 декабря состоится занятие «Как стать самозанятым? Инструкция к применению», а на следующий день в рамках лекции «Тренды продаж: как удержать клиента» расскажут о том, как сделать максимальное количество покупателей постоянными.

Помимо этого, будущих бизнесменов научат развивать маркетинговые стратегии и креативное мышление, создавать интеллект-карты, понимать основы digital-маркетинга и искать инвесторов.

Официальный сайт мэра Москвы опубликовал подробную программу онлайн-обучения.

Центр «Моя карьера» проведет в декабре серию мотивационных мероприятий, которые помогут выстроить карьерную стратегию на 2022 год.