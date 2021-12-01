Рост пенсий и QR-коды: Что изменилось в жизни россиян с 1 декабря

_DSC3470.JPG

С 1 декабря в России вступает в силу ряд нововведений. Среди них индексация пенсий, досудебная блокировка финансовых пирамид и система QR-кодов в ряде регионов.

Автоматическая индексация пенсионных выплат ожидает три категории пенсионеров. Так, например, в два раза увеличится пенсия граждан старше 80 лет — они будут получать до 12,088,96 рубля. Также автоматическую прибавку к пенсии получат пенсионеры, работавшие вплоть до августа этого года, но в последний месяц лета уволившиеся. Кроме того, россияне, подавшие заявления на перерасчет также получат прибавку к пенсионным выплатам.

В Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи с 1 декабря начинает действовать система QR-кодов. Сферы, где в требуется предъявление QR-код, разнятся в каждом из перечисленных регионов. Также 12 ноября в Госдуму внесли два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда в транспорте.

Кроме того, с 1 декабря вступает в силу закон, предусматривающий досудебную блокировку сайтов с рекламой финансовых пирамид. Инициатором закона выступил Банк России. Также закон позволяет досудебную блокировку сайтов, которые вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, а также предлагают неправомерные финансовые услуги.

Также с наступлением зимы в России появляется блокировка корпоративных SIM-карт, обязательная маркировка минеральной воды и молочных продуктов и друге. Подробнее с нововведениями в жизни россиян можно ознакомиться в материале «Вечерней Москвы».