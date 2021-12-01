Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 1 декабря Центробанк сможет оперативно блокировать работу финансовых пирамид, а некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии. Об этих и других изменениях — в материале «Вечерней Москвы».

Бесплатный доступ к важным сайтам

С 1 декабря операторов связи обяжут бесплатно предоставлять доступ к социально значимым интернет-ресурсам — для этого в закон «О связи» внесены необходимые поправки. В списке социально значимых ресурсов присутствуют сайты государственных органов, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, портал «Госуслуги», а также социальные сети, интернет-магазины, сервисы поиска, новостные порталы, различные тематические информационные ресурсы, сайты телеканалов и так далее. Список социально значимых сайтов определяется специальной комиссией правительства.

Борьба с финансовыми пирамидами

С 1 декабря в России начнет действовать закон, который позволит быстро ограничивать работу сайтов финансовых мошенников во внесудебном порядке. Речь идет о ресурсах, которые напоминают официальные сайты банковских организаций, предлагают воспользоваться услугами финансовых пирамид или дают доступ к неразглашаемой информации о банках. ЦБ сможет отмечать такие ресурсы в реестре запрещенной информации, а решение о приостановке их деятельности будут принимать генеральный прокурор или его заместитель.

Блокировка корпоративных SIM-карт

С началом зимы в России начнет действовать закон, согласно которому данные о конкретном пользователе SIM-карты должны быть внесены в государственную базу данных.

Многим абонентам, использующим корпоративные SIM-карты, это будет грозить блокировкой: большое количество компаний не готово к внесению в ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги»).

Уголовная ответственность за подделку маркировки

С 1 декабря вводится уголовная ответственность за покупку, хранение, перевозку для продажи и продажу товаров, на которые нанесены поддельные средства идентификации. За это нарушение накажут штрафом до 300 тысяч рублей, для продуктов питания максимальный штраф — 400 тысяч. Также возможно лишение свободы на срок до трех лет, штраф при этом составит до 80 тысяч рублей.

Административная ответственность будет введена за нарушение требований о маркировке товаров. В частности, штрафовать будут за ввод в продажу товаров, которые нужно маркировать, без нанесенной маркировки, за производство и продажу лекарств без маркировки или с нарушениями маркировки, а также за непредоставление информации оператору системы «Честный ЗНАК».

Также обязательно будет необходимо маркировать скоропортящуюся молочную продукцию (срок годности до 40 суток) и минеральную бутилированную воду.

Индексация пенсий

Трем категориям пенсионеров с 1 декабря будут автоматически повышены пенсии. Так, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет в два раза у тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Вместо 6044 рублей она составит 12 088 рублей.

Пенсия будет проиндексирована и у тех пенсионеров, которые уволились в августе 2021 года. Работающим пенсионерам пенсия не индексируется, а при их увольнении Пенсионному фонду нужно время на обработку информации. Таким образом, пенсионеры, уволившиеся в конце лета, получат доплату за сентябрь, октябрь и ноябрь в декабре. Начиная с 1 декабря прибавка к пенсии будет начисляться автоматически.

Также на прибавку смогут рассчитывать россияне, подавшие заявление на перерасчет.