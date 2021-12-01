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Профподготовку прошли более трех тысяч студентов строительных вузов в Москве

Виктория Сикерина

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Профподготовку прошли более трех тысяч студентов строительных вузов в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

За прошедшие месяцы 2021 года более трех тысяч студентов столичных строительных колледжей и университетов прошли профессиональную подготовку на объектах города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Левкин в среду, 1 декабря.

Он отметил, что соответствующий проект реализовал Департамент градостроительной политики столицы.

— За 11 месяцев 2021 года в строительных компаниях города Москвы прошли практику 1739 обучающихся колледжей, 1145 студентов вузов, на крупных объектах работали 10 студенческих строительных отрядов в количестве 200 бойцов. Начиная с сентября в крупных строительных организациях стажируются более 250 человек по профессиям мастер отделочных работ, сварщик, сантехник, плотник, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что во время такой подготовки студенты полноценно работают на строительных объектах в сопровождении куратора и получают заработную плату. Для них также организовано питание и современные условия труда.

Также для учащихся провели карьерные мероприятия, экскурсии и ярмарки вакансий.

30 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала, что участниками IV Молодежного онлайн-форума «Наследие», который прошел онлайн с 25 по 27 ноября, стали более 30 тысяч человек.

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