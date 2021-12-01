Москвичам порекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичам посоветовали пользоваться общественным городским транспортом. Так коммунальные службы смогут быстрее очистить улицы столицы. Об этом сообщил в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 1 декабря.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент в городе продолжаются осадки в виде снега. Также дороги покрыла гололедица.

— Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях, — заключили в пресс-службе.

В дептрансе добавили, что сейчас в Москве наблюдается большая загруженность транспортного движения.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что в столице и Подмосковье прогнозируется облачная погода, снег, местами метель и гололедица в первый день зимы.

Днем в городе температура воздуха составит от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус девяти градусов. В области днем синоптики прогнозируют от минус шести до минус одного градуса. Однако ночью в области станет холоднее, чем в Москве: столбики термометров опустятся до отметки минус 11 градусов.