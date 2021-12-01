Наталья Сергунина: Участники онлайн-конференции «Технограда» познакомятся с перспективными профессиями

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Международную онлайн-конференцию «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике» проведет 3 декабря инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится с 11:00 до 16:00. Оно может быть интересно школьникам, студентам, педагогам и специалистам в сфере образования и подбора кадров.

— Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас. Участники онлайн-конференции познакомятся с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, узнают о возможностях обучения по этим направлениям. Кроме того, «Техноград» предлагает пройти тематические курсы и мастер-классы, — рассказала Наталья Сергунина.

Участники мероприятия познакомятся с отечественными и международными образовательными практиками в области промышленной робототехники и национальными программами в сфере цифрового обучения. Спикеры также поднимут вопросы технологий индустрии 4.0, которая предполагает внедрение современных ИТ-решений, автоматизацию бизнес-процессов и развитие искусственного интеллекта в производстве.

Представители вузов, технопарков, инженерных школ также посвятят свои выступления глобальному рынку промышленной робототехники, его потенциалу и влиянию на жизнь людей. На конференции выступят в том числе победители международных соревнований по промышленной робототехнике, представители индустрии из-за рубежа и специалисты «Технограда».

Трансляцию можно будет увидеть на YouTube-канале «Технограда».