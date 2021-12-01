Эксперты оценили требования Украины о компенсации от ФРГ

Фото: president.gov.ua

Эксперт прокомментировали заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника, который заявил, что Украина имеет право на компенсацию со стороны ФРГ за утраченные во время Второй мировой войны ценности.

Сенатор Ольга Ковитиди отмечает, что заявление посла Украины только лишний раз подтверждает тезис о токсичности украинской власти. Требования о выплате компенсаций, которые звучат от украинской стороны — это очередная попытка Киева заработать на любых военных и политических провокациях.

— Остается выяснить насколько будет напугана Германия подобным заявлением Украины, — отметила она в комментарии Nation News.

В свою очередь политолог Андрей Иванов напомнил, что Украина почти восемь лет назад всецело была настроена на евроинтеграцию, вступление в ЕС и даже НАТО. А теперь украинское руководство открыто выступает против Германии

— Мельник фактически четко сказал несколько тезисов. Первый — Украина будет опираться на свои силы. Второй — никаких иллюзий по поводу Европы не осталось, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

До этого посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина имеет право на компенсацию от Германии за утраченные во время Второй мировой войны ценности. Речь идет о требовании Украины вернуть ей подаренный Германии 20 лет назад архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха.