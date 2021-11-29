Посол Украины потребовал от Германии компенсацию за передачу архива Баха

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Украина имеет право получить компенсацию со стороны Германии за утраченные во время Второй мировой войны ценности, а также за архив Баха, бесплатно переданный Берлину двадцать лет назад. Такое мнение выразил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха передали кабмину Герхарда Шредера в 2001 году. Украинская сторона до сих пор сомневается в законности такого решения.

В письме, текст которого опубликовало агентство «Укринформ», Мельник заявил, что отказывается участвовать в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи нотного архива. Свое решение посол объяснил тем, что Украина до сих пор не получила компенсацию от Германии «за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки Украины на пути к членству в ЕС».

Мельник также напомнил, что Берлин никак не отреагировал на предложение Киева организовать «Компенсационный фонд военных потерь» для закупки предметов искусства мирового уровня для музеев Украины.

Дипломат подытожил, что за время оккупации Украина была разорена и лишилась ценных объектов культуры, передает РИА Новости.

28 октября посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает» высказывание представителя немецкого МИД насчет удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе, а вместо выражения обеспокоенности ситуацией ФРГ должна «поставить Россию на место». Так Мельник прокомментировал заявление представителя МИД Германии Андреа Зассе, которая заявила, что ФРГ в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar.

2 сентября Мельник заявил, что после запуска «Северного потока — 2» Украине необходимы гарантии вступления в НАТО от США и Германии.