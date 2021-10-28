Посол Украины призвал ФРГ после слов о Bayraktar «поставить Москву на место»

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает» высказывание представителя немецкого МИД насчет удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе, а вместо выражения обеспокоенности ситуацией ФРГ должна «поставить Россию на место».

Так Мельник прокомментировал заявление представителя МИД Германии Андреа Зассе, которая заявила, что ФРГ в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar. Она сказала, что Берлин обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, так как по Минским соглашениям их могут применять только наблюдатели ОБСЕ.

Мельник в ответ заявил, что Украина «имеет право на самооборону». По мнению посла, вместо выражения обеспокоенности Берлин должен удвоить усилия по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место», сообщается в издании Bild.

О том, что Украина применила ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства против сил ополчения, стало известно во вторник, 26 октября. Силы ВСУ нанесли удар по батарее дальнобойной артиллерии в районе села Гранитное.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.