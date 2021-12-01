Столичные образовательные организации показали устойчивое развитие за 2021 год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В период с января по сентябрь 2021 года жители столицы оплатили платные услуги образовательных организаций на 132,8 миллиарда рублей. Таким образом выручка крупных и средних учреждений выросла в полтора раза по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 1 декабря.

Он отметил, что в период пандемии коронавируса москвичи поддержали платные образовательные учреждения в городе.

— Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 миллиарда рублей налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 миллиарда рублей — на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Поступления налога на доходы физлиц от образовательных организаций выросли на 7,6 процента — до 37,5 миллиарда рублей, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что объем платных образовательных услуг увеличился на 34 процента и составил 122 миллиарда рублей.

По его словам, 92 процента, или два миллиарда рублей оплаты налога на прибыль, и 50 процентов зачислений по НДФЛ поступило от организаций профессионального образования.

Министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов уточнил, что развитие образовательных организаций наблюдается не только по сравнению с 2020 годом, но и с допандемийным периодом.

В последние годы Москва развивает многие социальные сферы жизни. Так, столица заняла третью строчку в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, опередив все европейские города, включая Лондон и Барселону, которые заняли 4-е и 5-е места.