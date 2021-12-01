Сроки уборки снега теперь можно узнать на портале «Добродел»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители Московской области теперь могут узнать через портал «Добродел», когда планируется уборка снега в определенном районе, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Теперь жители области смогут оперативно получить информацию о работе коммунальных служб.

— При подаче сообщения о проблеме с уборкой снега и наледи пользователь может узнать, что работы уже начались, и увидеть плановый срок завершения уборки, — рассказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.

Чтобы узнать плановые сроки, необходимо войти в личный кабинет, создать сообщение по теме «Снег и наледь» и выбрать нужную локацию: дворовые территории, дороги, учреждения образования, остановки общественного транспорта. Если на данной территории ведется уборка снега, пользователь получит уведомление о плановом сроке завершения работ.

Если работы проведены некачественно, на портале также можно оставить жалобу.

До этого сообщалось, что число пользователей портала «Добродел» превысило два миллиона человек. Портал начал работу в 2015 году по поручению губернатора.