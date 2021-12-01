Переселение жителей четырех домов по реновации стартовало в Люблине

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

Переселение из четырех старых жилых домов по программе реновации жилищного фонда началось в районе Люблино на юго-востоке города. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 1 декабря.

Он отметил, что жители многоэтажек на Краснодонской улице и улице Судакова получат новые квартиры в новостройках на Люблинской улице.

— Под заселение по программе реновации переданы две новостройки № 76 и 80 на Люблинской улице. Первыми к переселению приступят жители дома № 20 на Краснодонской улице, а также пятиэтажек № 3, 5 и 7 на улице Судакова, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что после начнется переселение жителей нескольких домов на Краснодонской, Краснодарской, Люблинской и Мариупольской улице. Всего примерно 1,4 тысячи семей получат новую недвижимость в Люблине.

— Сейчас на территории района Люблино под заселение переданы восемь новостроек. В них ведется либо уже завершено переселение жителей из 13 старых зданий, — заключил руководитель департамента.

30 ноября сообщалось, что жителей 47 домов в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы переселят в рамках программы реновации жилья.

По заявлению руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, на сегодняшний день в районе ведутся работы над двумя новостройками для переселения. До этого два дома уже были введены в эксплуатацию. Еще два объекта планируют ввести в следующем году.