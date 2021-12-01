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Два автомобиля столкнулись на трассе А107, движение в сторону Калужского шоссе затруднено

Илья Ашуров

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на трассе А107, движение в сторону Калужского шоссе затруднено
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на трассе А107. Из-за аварии движение на участке от Калужского шоссе в сторону Варшавского шоссе затруднено. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение по А107 в сторону Калужского шоссе затруднено, — говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП работают оперативные службы.

По словам источника «ВМ», на трассе А107 произошло лобовое столкновение «газели» и грузовика. По предварительным данным, одному из водителей потребовалась помощь медиков.

Статистика ГИБДД

По данным ведомства, на минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

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