Около 10 тысяч единиц коммунальной техники выехало на улицы Москвы из-за снегопада

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 10 тысяч единиц коммунальной городской техники и 55 тысяч специалистов задействованы в настоящий момент в уборке снега в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 1 ноября.

Он отметил, что в последний осенний день выпало до восьми миллиметров осадков. В первый зимний день ожидается прирост снежного покрова еще на два сантиметра.

— В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что основная задача специалистов сейчас — очистить пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к объектам социальной инфраструктуры и станциям метро.

Заместитель мэра Москвы порекомендовал автомобилистам не мешать проезду колонн коммунальной техники, говорится в сообщении.

В Гидрометцентре России рассказали, что в столице и Подмосковье прогнозируется облачная погода, снег, местами метель и гололедица в первый день зимы.

Днем в городе температура воздуха составит от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус девяти градусов. В области днем синоптики прогнозируют от минус шести до минус одного градуса. Однако ночью в области станет холоднее, чем в Москве: столбики термометров опустятся до отметки минус 11 градусов.