Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Космонавт рассказал о работе за пределами МКС

Ирина Игнатенко

Общество
Космонавт рассказал о работе за пределами МКС
Фото: Роскосмос

Во время работы за пределами МКС космонавт может полагаться только на себя. Со станцией его связывает только система страховки. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» рассказал космонавт, Герой России Олег Котов.

Он отметил, что человека связывает с поверхностью станции только страховочный карабин, поэтому необходимо быть крайне внимательным во время движения.

Олег Котов подчеркнул, что космонавт должен четко распределять силы, поскольку усталость нарастает лавинообразно. Он отметил, что задача космонавта – не устать, оставить силы на возвращение внутрь МКС и обратное шлюзование. Необходимо помнить, что ресурс скафандра ограничен.

— Он рассчитан на 10 часов пребывания в космосе. По окончании ресурса шансов остаться в живых нет, возможностей вернуть космонавта, самому вернуться или еще что-то сделать, не существует, — пояснил он.

Он рассказал, что будущие члены экипажа тренируются на Земле долгое время, прежде чем отправиться в космос.

До этого космонавт Шкаплеров рассказал, когда МКС можно будет увидеть из Москвы.

Источник: mir24.tv

Читайте также:
Полеты МКС Космос
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте