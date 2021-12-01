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МИД РФ просит россиян учитывать ограничения по COVID в других странах

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
МИД РФ просит россиян учитывать ограничения по COVID в других странах
Фото: МИД РФ

МИД РФ просит россиян, планирующих поездки за границу, учитывать ограничения по коронавирусу в других странах. Об этом в среду, 1 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, россиянам следует учитывать возможные отмены рейсов и локдауны.

— Еще раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы, — передает слова Захаровой РИА Новости.

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С 1 декабря в России возобновляется прерванное в 2020 году авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Также планируется расширить авиасообщение с Азербайджаном, Италией, Киргизией, Вьетнамом и Казахстаном. При этом с Кубой, Мексикой и Катаром и вовсе сняты ограничения на выполнение полетов.

До этого, 9 ноября, Россия восстановила регулярное авиасообщение еще с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.

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