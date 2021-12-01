Врач рассказал, с какими проблемами со сном нужно обращаться к врачу

Фото: Pixabay

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, с какими проблемами со сном необходимо обращаться к врачу.

По словам специалиста, если у человека появляются проблемы со сном, в первую очередь стоит обратить внимание на соблюдение режима дня. Чем раньше человек встает, тем правильнее у него организуются биоритмы. А ложиться спать лучше до 23:00.

Если нарушения сна происходят на фоне стрессовой ситуации, это не страшно — сон вернется в норму, когда стресс пройдет. Но если проблемы со сном возникают все чаще, стоит задуматься о своем здоровье.

Нарушение сна уже через полгода может привести к серьезным неврозам, депрессии.

По словам Кудинова, чаще всего россияне сталкиваются с тем, что им тяжело заснуть или они просыпаются ночью и не могут сразу вернуться ко сну. Также существует еще одна проблема — многие храпящие люди просыпаются ночью из-за остановок дыхания в сне.

— Если такие пробуждения есть, это сигнал о том, что есть серьезное заболевание, которое может приводить к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне, — отметил он в комментарии «360».

В этом случае необходимо обратиться за консультацией к врачу.

До этого врач объяснил, как повысить качество сна.