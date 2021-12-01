Малышева назвала четыре суперпродукта для тех, кому за 50

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, какие четыре продукта нужно включить в рацион людям старше пятидесяти лет.

— Три столовые ложки сушеного базилика содержат суточную норму кальция, который необходим женщинам для крепости костей. Уходят женские половые гормоны, и плотность костей уходит. Поэтому нужно себя поддерживать, — рассказала Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово».

Второй важный продукт — печень трески, которая богата витамином D.

— Он нужен для иммунного ответа и защиты от вирусов, от рака. Если витамина D достаточно, то клетки пожирают вирусы и раковые клетки. В сутки нужно всего четыре грамма печени трески, чтобы восполнить дефицит.

Морковь также необходима всем тем, кто преодолел рубеж в 50 лет.

— В моркови много витамина А, каратиноидов, которые нужны для зрения и здоровья кожи. Но не нужно переедать, потому что можно окрасить кожу. В сутки нужно съедать от 30 до 35 граммов моркови, — рассказала врач.

Четвертый важный продукт, который нужно включить в рацион, — болгарский перец.

— Перец содержит много витамина С. У него есть очень много положительных эффектов, но в данном случае мы хотим сказать про сосуды. Он укрепляет стенки сосудов и уменьшает уровень холестерина в крови, что сокращает уровень развития атеросклероза. Также он участвует в синтезе коллагена, благодаря которому кожа упругая. В сутки достаточно также всего 30 граммов.

Елена Малышева назвала главные продукты для людей со второй группой крови.