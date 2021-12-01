Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев заявил, что около 60 процентов соцобъектов возводят за счет инвесторов

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев заявил, что около 60 процентов соцобъектов возводят за счет инвесторов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Около 60 процентов объектов социальной инфраструктуры в столице возводят за счет частных источников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 1 декабря.

Он отметил, что за прошедшие месяцы 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 75 таких зданий.

— В столице с начала года построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60 процентов из них возвели инвесторы, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что инвесторы вносят значительный вклад в развитие социальной сферы в Москве и создание новых рабочих мест.

— С начала года в Москве введено более 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости коммерческого назначения, что способствует комплексному развитию столичных районов и созданию дополнительных рабочих мест в разных точках города, — уточнил он.

До этого заместитель мэра столицы рассказал, что с начала 2021 года в Москве введены в эксплуатацию 68 новых социальных объектов.

Он подчеркнул, что за указанный период в городе ввели 21 школу и 21 детский сад, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два — культуры.

Читайте также:
Андрей Бочкарев социальная сфера жизни Строительство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте