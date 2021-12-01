Андрей Бочкарев заявил, что около 60 процентов соцобъектов возводят за счет инвесторов

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Около 60 процентов объектов социальной инфраструктуры в столице возводят за счет частных источников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 1 декабря.

Он отметил, что за прошедшие месяцы 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 75 таких зданий.

— В столице с начала года построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60 процентов из них возвели инвесторы, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что инвесторы вносят значительный вклад в развитие социальной сферы в Москве и создание новых рабочих мест.

— С начала года в Москве введено более 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости коммерческого назначения, что способствует комплексному развитию столичных районов и созданию дополнительных рабочих мест в разных точках города, — уточнил он.

До этого заместитель мэра столицы рассказал, что с начала 2021 года в Москве введены в эксплуатацию 68 новых социальных объектов.

Он подчеркнул, что за указанный период в городе ввели 21 школу и 21 детский сад, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два — культуры.