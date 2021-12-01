Более 400 пешеходных переходов в Подмосковье оснастили направленной подсветкой

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты оборудовали направленную подсветку на более чем 400 пешеходных переходах в Московской области. Эта мера позволит повысить уровень безопасности пешеходов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», передает РИАМО.

Направленная подсветка предназначена для привлечения внимания водителей к нерегулируемым переходам. Она монтируется на Г-образных опорах в местах, где по техническим причинам нельзя осуществить строительство линий освещения.

Работы по установке подсветки были проведены на переходах около социально значимых объектов, в том числе у образовательных и культурных учреждений.

На данный момент смонтировано порядка 800 ламп направленной подсветки в 45 городских округах Подмосковья. Большая часть работ была проведена на территории Коломны, Воскресенска, Мытищ.

До этого сообщалось, что самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД построят в столице. В данном районе располагается много крупных торговых и коммерческих объектов, которые являются точками массового посещения людей.