Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммунолог предупредил, что «омикрон» вытеснит остальные штаммы коронавируса в мире

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог предупредил, что «омикрон» вытеснит остальные штаммы коронавируса в мире
Фото: unsplash

Новый штамм вируса будет быстрее распространяться от человека к человеку, и в скором времени вытеснит остальные мутации. Об этом сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, новый вирус нельзя назвать более опасным с точки зрения симптомов.

— Вирус наоборот должен стать мягче, чтобы быстрее распространиться. Новый штамм вируса будет более заразным. «Омикрон» вытеснит все остальные штаммы», — заявил он в комментарии Nation News.

По словам эксперта, «омикрон» будет не таким опасным, как дельта-штамм. Имеющиеся препараты для вакцинации должны помочь защитить организм от новых мутаций коронавируса.

Основными симптомами заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» являются головные боли и сильная усталость. При этом не поднимается температура тела, не возникает потеря обоняния и вкуса.

До этого эксперт предположил, что штамм «омикрон» мог распространиться по всему миру. Новый штамм COVID-19, по словам генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, мог получить возможное широкое распространение по миру из-за трафика приезжих.

Читайте также:
вирусолог Коронавирус Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте