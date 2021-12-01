Иммунолог предупредил, что «омикрон» вытеснит остальные штаммы коронавируса в мире

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Новый штамм вируса будет быстрее распространяться от человека к человеку, и в скором времени вытеснит остальные мутации. Об этом сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, новый вирус нельзя назвать более опасным с точки зрения симптомов.

— Вирус наоборот должен стать мягче, чтобы быстрее распространиться. Новый штамм вируса будет более заразным. «Омикрон» вытеснит все остальные штаммы», — заявил он в комментарии Nation News.

По словам эксперта, «омикрон» будет не таким опасным, как дельта-штамм. Имеющиеся препараты для вакцинации должны помочь защитить организм от новых мутаций коронавируса.

Основными симптомами заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» являются головные боли и сильная усталость. При этом не поднимается температура тела, не возникает потеря обоняния и вкуса.

До этого эксперт предположил, что штамм «омикрон» мог распространиться по всему миру. Новый штамм COVID-19, по словам генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, мог получить возможное широкое распространение по миру из-за трафика приезжих.