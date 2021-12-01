Эксперт предположил, что штамм «омикрон» мог распространиться по всему миру

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Новейший штамм коронавирусной инфекции «омикрон» уже мог распространиться по всему миру. Это связано с тем, что пока достоверно неизвестно, насколько существующие ПЦР-тесты хорошо его выявляют. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Я думаю, что мы не знаем истинных масштабов распространения «омикрона» в мире. Потому что секвенируется очень маленькая доля проб, сотая или даже тысячная часть, по сравнению с ПЦР-исследованиями. Мы не можем сейчас секвенировать пробы всех, кто прилетает из южноафриканских государств, — объяснил Исаев.

Эксперт считает, что новый штамм COVID-19 мог получить возможное широкое распространение по миру из-за трафика приезжих, передает ТАСС.

30 ноября Попова также рассказала, что штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен. Особенно тщательно на наличие нового варианта анализировали образцы от выезжавших за рубеж, добавила она. Ведомство усилило контроль и осуществляет постоянный мониторинг ситуации в мире, заключила глава Роспотребнадзора.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».