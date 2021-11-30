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Попова заявила об отсутствии штамма «омикрон» COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова заявила об отсутствии штамма «омикрон» COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 30 ноября.

— Образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта «омикрон», на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено, — рассказала представитель ведомства.

Особенно тщательно на новый вариант анализировали образцы от выезжавших за рубеж, добавила она. Ведомство усилило контроль и осуществляет постоянный мониторинг ситуации в мире, приводит слова Поповой РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на прошлой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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