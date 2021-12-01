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Центр «Космонавтика и авиация» пригласил на бесплатные лекции и экскурсии

Ольга Маркова

Развлечения
Центр «Космонавтика и авиация» пригласил на бесплатные лекции и экскурсии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с34 Карта всех событий

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с 1 по 5 декабря приглашает горожан принять участие в тематической программе, посвященной освоению космоса человечеством.

Зимние программы стартуют с экскурсии «Животные в космосе», посвященной 61-й годовщине запуска третьего советского корабля-спутника с собаками Пчелка и Мушка. Участники узнают о судьбах Лайки, Белки, Стрелки и других собак, проложивших человеку дорогу в космос. Кроме того, им расскажут и о других животных, побывавших в космосе.

На следующий день на экскурсии «Планеты Солнечной системы» гостям центра расскажут о посадке спускаемого аппарата советской автоматической межпланетной станции «Марс-3» и истории освоения ближайших планет-соседей.

В пятницу, 3 декабря, состоится лекция «Космическое право», участники которой узнают о международном соглашении о спасении космонавтов. В программе 4 декабря — лекция «Как астрономы определяют расстояние до звезд?». А 5 декабря гостей центра ждет лекция «Как стать космонавтом?», где обсудят, как происходит отбор в отряд космонавтов, кто такие кандидаты в космонавты, а также узнают о подготовке к полету на орбиту.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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