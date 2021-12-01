«Вакханалия напряженности»: cенатор прокомментировал высылку российских дипломатов из США

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден перенял немотивированную высылку дипломатов у экс-главы государства Дональда Трампа и приумножает ее. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По его словам, американская дипломатическая война началась в конце президентства Барака Обамы с немотивированной высылки российских дипломатов из Штатов. В настоящее время подобная политика продолжается.

— Тут самое главное — не пропустить точку старта всей этой вакханалии напряженности. Сегодня американцы выдают наше поведение за свое. Никаких нарушений с точки зрения России не было, наши меры всегда носили только ответный характер, — отметил Климов.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что порядка 27 российских дипломатов покинут США 30 января. Он добавил, что у жен дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. Антонов назвал это политикой по разъединению семей российских дипломатов, передает ФАН.

До этого МИД России пообещал ответить на высылку семей дипломатов из США.