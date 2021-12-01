Вечер Румынии пройдет в Библиотеке иностранной литературы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Николоямская улица, 1 Карта всех событий

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино 1 декабря приглашает горожан на вечер, приуроченный к Национальному дню Румынии.

Мероприятие откроется торжественной церемонией передачи книг Посольством Румынии в РФ в дар библиотеке.

Гости библиотеки смогут послушать доклады «Такой многоликий румынский язык», с которым выступит преподаватель румынского языка кафедры языков Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО Анна Кабанова и лекцию «Не Дракулой единым: кого из известных литераторов подарила миру Румыния» младшего научного сотрудника Анастасии Усачевой.

В программе вечера также значатся викторина «Odată în România, cândva în Rusia», выставка изданий из фонда библиотеки и фотовыставка Татьяны Грековой, посвященные культуре и достопримечательностям Румынии.

Завершит мероприятие концерт, где прочитают стихи и исполнят песни на румынском языке.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба библиотеки.

Концертный зал Московской Соборной палаты 6 декабря зовет слушателей на вечер современной хоровой духовной музыки «К вам, павшие». Мероприятие посвящено памяти жертв пандемии коронавируса.

Гостям мероприятия представят два масштабных литургических произведения на православные и католические тексты молитв: «Песнопения Божественной литургии» российского композитора Михаила Котельникова и «Реквием» американского композитора Эли Тамара. Произведения исполнит Московский синодальный хор под управлением Михаила Котельникова.