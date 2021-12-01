Совфед разрешил применять спецсредства для сдерживания авиадебоширов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенаторы приняли в ходе заседания в среду, 1 декабря, закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания.

Заявление о принятии закона опубликовано на сайте Совфеда.

Закон вносит изменения в Воздушный кодекс РФ в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту самолета.

Согласно новому закону, командир самолета может отдавать членам экипажа распоряжение пресекать противоправные действия лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета. А также применять в их отношении все необходимые меры, в том числе меры принуждения, специальные средства сдерживания.

До этого, 24 ноября, закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы.

22 ноября пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу подтвердила, что на борту самолета, следовавшего из Владикавказа в Москву, произошел инцидент с участием пассажира. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах»)