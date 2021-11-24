Госдума разрешила применять спецсредства для сдерживания авиадебоширов

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, позволяющий членам экипажа самолета применять специальные средства сдерживания в отношении авиадебоширов.

Согласно новому закону, капитан самолета может отдавать членам экипажа распоряжение пресекать противоправные действия лиц, «которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна, с использованием специальных средств сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна», передает агентство городских новостей «Москва».

Перечень спецсредств, которые можно будет применять к дебоширам, будет регулироваться правительством России.

19 ноября в аэропорту Шереметьево мужчина с двумя разбитыми бутылками попытался напасть на охранника, но был задержан сотрудниками службы безопасности. Инцидент произошел возле магазина «Дьюти фри» на территории аэропорта. Дебошир схватил с полки две бутылки, разбил их друг о друга и пошел на сотрудников службы охраны.

19 ноября в пресс-службе МВД рассказали о жительнице Подмосковья, которая устроила пьяный дебош в аэропорту Кемерова. Женщину привлекли к административной ответственности и возбудили в отношении нее уголовное дело.