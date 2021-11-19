Пьяный мужчина напал с бутылками на охранника в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево мужчина с двумя разбитыми бутылками попытался напасть на охранника, но был задержан сотрудниками службы безопасности. Соответствующий ролик появился в Сети.
Инцидент произошел возле магазина «Дьюти фри» на территории аэропорта. На кадрах видно, как дебошир схватил с полки две бутылки, разбил их друг о друга и пошел на сотрудников службы охраны.
Однако его быстро скрутили подоспевшие коллеги сотрудников службы безопасности.
По данным СМИ, подробности произошедшего и причины агрессивного поведения мужчины уточняются.
19 ноября в пресс-службе МВД рассказали о жительнице Подмосковья, которая устроила пьяный дебош в аэропорту Кемерова. Женщину привлекли к административной ответственности и возбудили в отношении нее уголовное дело.
В начале ноября пассажир рейса Кемерово — Москва занял чужое место на борту самолета и отказывался пересаживаться, сопровождая свое недовольство нецензурной лексикой.
В итоге авиакомпания отказала нарушителю порядка в перелете. Мужчина был отправлен в спецприемник.