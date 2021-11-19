Пьяный мужчина напал с бутылками на охранника в аэропорту Шереметьево

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево мужчина с двумя разбитыми бутылками попытался напасть на охранника, но был задержан сотрудниками службы безопасности. Соответствующий ролик появился в Сети.

Инцидент произошел возле магазина «Дьюти фри» на территории аэропорта. На кадрах видно, как дебошир схватил с полки две бутылки, разбил их друг о друга и пошел на сотрудников службы охраны.

Однако его быстро скрутили подоспевшие коллеги сотрудников службы безопасности.

По данным СМИ, подробности произошедшего и причины агрессивного поведения мужчины уточняются.

19 ноября в пресс-службе МВД рассказали о жительнице Подмосковья, которая устроила пьяный дебош в аэропорту Кемерова. Женщину привлекли к административной ответственности и возбудили в отношении нее уголовное дело.

В начале ноября пассажир рейса Кемерово — Москва занял чужое место на борту самолета и отказывался пересаживаться, сопровождая свое недовольство нецензурной лексикой.

В итоге авиакомпания отказала нарушителю порядка в перелете. Мужчина был отправлен в спецприемник.