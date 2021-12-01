СК завершил расследование убийства в Москве 90-летнего доцента ВГИК Иды Шур

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В Москве завершилось расследование убийства 90-летнего доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИК Ирины (Иды) Шур, которое произошло летом прошлого года. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в преступлении обвиняется 70-летняя Лилия Войтюховская, которая «оказывала социальные услуги» погибшей и была с ней знакома.

Она пришла к Шур домой 18 июля 2020 года и предложила ей совместное проживание в квартире преподавательницы на Кутузовском проспекте. В обмен на это злоумышленница обещала заботиться о Шур, оказывая ей услуги сиделки. После того как Войтюховская получила отказ, она решила убить хозяйку квартиры.

Подозреваемая нанесла пожилой женщине множество ударов по голове и туловищу попавшимся под руку предметом. От полученных повреждений Шур скончалась на месте.

Войтюховская с места преступления скрылась. Спустя некоторое время полиция ее задержала.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Убийство 90-летнего доцента ВГИК

Тело женщины 1929 года рождения обнаружили 19 июля 2020 года в Дорогомиловском районе столицы. На нем обнаружили множественные колото-резаные ранения. 22 июля сотрудники полиции установили подозреваемую в убийстве пенсионерки.

Позднее в СК РФ подтвердили, что убитой оказалась преподавательница Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Ида Шур. Более пятидесяти лет женщина преподавала во ВГИК историю культуры.