Психолог Вероника Степанова объяснила, почему взрослым женщинам нравятся молодые парни

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Психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала о том, почему взрослым женщинам нравятся молодые парни.

— У женщины либидо разгоняется с возрастом, а у мужчин, наоборот, угасает. Пик юноши в возрасте 18 лет, а у девушки этот возраст после 30. В сексуальном плане идеальная пара — ему 18, а ей — 30 и более лет. Молодые люди привлекают нас потому, что они в самом соку. В 25 мужчины уже спокойнее, а в 45 — еще спокойнее. Этот диссонанс и побуждает женщин влюбляться в молодых мальчиков, — рассказала Вероника Степанова в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, женщин привлекает энергия молодости и здоровья, которая исходит от мужчин младше их.

Третий важный фактор — это самоутверждение за счет мужчины.

— Молодой человек в возрасте 18-20 лет еще совсем глупый, и женщина самоутверждается за счет этого: покупает ему что-то, дает советы, буквально относится к нему как к сыну, она думает: «Он без меня, такой умной и прекрасной, не сможет!».

Психолог подчеркивает, что молодой партнер будет стимулировать женщину выглядеть лучше. Кроме этого, отношения с человеком младше себя продлевают молодость и заставляют переживать уже забытые эмоции снова.

Вероника Степанова также рассказала, почему женщинам нравятся проблемные мужчины.