МИД РФ обязал сотрудников посольства США покинуть Россию к 31 января 2022 года

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МИД России обязал сотрудников посольства США, работающих от трех лет, покинуть Россию к 31 января 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого Вашингтон потребовал покинуть до 30 января 2022 года США 27 российских дипломатов. По словам Захаровой, Россия воспринимает это именно как высылку и реагирует соответственно.

— К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет, — передает слова Захаровой РИА Новости.

Она также напомнила, что в 2020 году Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что президент США Джо Байден перенял немотивированную высылку дипломатов у экс-главы государства Дональда Трампа и приумножает ее. По его словам, американская дипломатическая война началась в конце президентства Барака Обамы с немотивированной высылки российских дипломатов из Штатов.