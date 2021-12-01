Соревнования «Радиофест-2021» состоялись в технополисе «Москва»

Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва»

Технологические соревнования «Радиофест-2021» состоялись 25 и 26 ноября на площадке «Алабушево» Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». В чемпионате приняли участие 18 команд из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Самары и многих других регионов.

В первый день мероприятия команды решили три технические задачи и разработали оптимальное оборудование для программно-определяемого радио. Также участники расшифровывали радиосигналы и принимали сигналы в условиях сильных радиопомех.

На следующий день ребята проверили на деле созданное оборудование.

Мероприятие также посетили почетные гости: директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев, руководитель одного из центров Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов и многие другие.

— В номинации «Радиосвязь» кубок победителя достался Tomsk_team2. В номинации «Радионавигация» кубок завоевала питерская команда Bonch_tx. В номинации «Когнитивное радио» победила команда из Самары Kontur_team_c, — отметили в пресс-службе ОЭЗ.

Уточняется, что соревнования провели при поддержке Министерства науки и высшего образования и Министерства промышленности и торговли РФ.

28 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» в высокотехнологичное производство города вырос в три раза за январь — сентябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.