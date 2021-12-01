Мехди Вафа рассказал, как зарядиться на весь день при помощи медитации

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Настроиться на успешный день человеку может помочь утренняя медитация. В этом убежден победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

По его словам, правильный утренний настрой задаст тон всему последующему дню и приведет к последовательной череде позитивных событий.

Для медитаций экстрасенс посоветовал использовать его картины, которые, по его словам, заряжены положительной энергетикой.

— Смотрите на картину, концентрируя свое внимание на ее центре, внимательно слушайте музыку и не забывайте, что дыхание должно быть регулярное, медленное, осмысленное. Вдох — вы заряжаетесь позитивом, выдох — негатив, волнение, страх уходят, вы наполняетесь силой, — написал Мехди Вафа в своем блоге.

До этого победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал подписчикам, как найти себя и обрести внутреннюю гармонию.

По мнению экстрасенса, найти себя — это значит чувствовать себя здоровым человеком, иметь работу, которая приносит удовольствие, иметь близких по духу людей и ощущать мир и покой в своем доме и семье. Кроме того, человек, который нашел себя, имеет уникальную возможность делать то, что приходится ему по душе, будь то путешествия или любимое хобби.