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Активные москвичи поддержали проект благоустройства поймы реки Яузы

Виктория Сикерина

Город
Активные москвичи поддержали проект благоустройства поймы реки Яузы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Широкая улица Карта всех событий

Большинство пользователей портала «Активный гражданин» одобрили проект благоустройства поймы реки Яузы в столичных районах Северное Медведково, Бабушкинский и Лосиноостровский. Свой выбор сделали почти 174 тысячи горожан.

Благоустройство запланировано на участке от Широкой до Енисейской улиц.

Так, 80,43 процента пользователей одобрили план ремонтных работ и внесли свои корректировки. При этом 4,16 процента не оценили предложенные идеи, 8,26 процента ответили с трудом, а еще 6,84 доверили разработку проекта специалистам.

В рамках благоустройства поймы реки Яузы специалисты создадут новые пешеходные зоны, пространства с гамаками и экотропы, оборудуют полосы для проезда велосипедов и сделают пирсы у берегов реки. Также для жителей появятся площадки для футбола, баскетбола, волейбола и другие спортивные объекты, в числе которых скейт-парк, а для детей — современные игровые площадки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

28 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что столичный «Парк Яуза» на северо-востоке города впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию.

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