Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Фото: Администрация президента РФ

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в очном формате 23 декабря. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, из-за ограничений по коронавирусу число присутствующих на пресс-конференции журналистов сократят до 500 человек. Пространство же в месте проведения будет увеличено.

— Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и чьи рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям, — отметил Песков.

Кроме того, он добавил, что пресс-конференция в этот раз пройдет не в Центре международной торговли, а в Манеже. Также для участия в мероприятии необходимо будет сдать три ПЦР-теста.

— Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ, — цитирует слова пресс-секретаря РИА Новости.

До этого Владимир Путин рассказал, что его переизбрание на пост главы государства не является целью для страны. Президент уточнил, что Конституция позволяет ему избраться на новый срок. Путин подчеркнул, что еще не решил для себя, будет ли делать это.