Путин оценил вероятность выдвижения на пост президента России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что его переизбрание на пост не является целью для страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 30 ноября.

— Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России кроме возможного переизбрания. Ну, я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание, — рассказал глава государства на форуме «Россия зовет!».

Конституция позволяет ему избраться на новый срок, уточнил он. Путин подчеркнул, что еще не решил для себя, будет ли делать это, отмечается на сайте Кремля.

24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с президентом США Джо Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.