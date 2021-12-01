Андрей Бочкарев рассказал о вводе 75 домов по реновации в 2021 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

За прошедшие месяцы 2021 года в эксплуатацию ввели 75 новостроек по программе реновации жилищного фонда в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев в среду, 1 декабря.

Он отметил, что построенные жилые дома позволят переселить свыше 35 тысяч москвичей.

— С начала 2021 года по программе реновации введены в эксплуатацию 75 новостроек общей площадью миллион квадратных метров. Этих площадей достаточно для обеспечения новым жильем более 35 тысяч человек, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что большинство многоэтажек возвели на юго-востоке столицы. Число домов в указанном округе составило 14.

— Следом идут Северный и Восточный округа: в каждом из этих округов возвели по 10 новостроек, — уточнил он.

К его словам присоединился руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. По его словам, больше половины введенных домов по реновации уже передали под заселение.

— Большую часть новостроек, введенных в эксплуатацию по реновации в этом году, уже передали под заселение — это 45 домов. Заселение в оставшиеся дома начнется преимущественно в 2022 году, — заключил глава ведомства.

Ранее стало известно, что переселение из четырех старых жилых домов по программе реновации жилищного фонда началось в районе Люблино на юго-востоке города.