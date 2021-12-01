Подземную стоянку для машин отремонтируют на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Новаторов, 10 Карта всех событий

Подземную автостоянку отремонтируют в Обручевском районе юго-запада столицы. Соответствующую проектную документацию согласовали в Мосгосэкспертизе. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Яковлева в среду, 1 декабря.

Она отметила, что паркинг расположился по адресу улица Новаторов, 10.

— В столице большое внимание уделяется модернизации парковочного пространства и улучшению транспортной ситуации во дворах жилых домов. Так, в городе активно создаются парковочные места, ремонтируются подземные паркинги и размещаются шлагбаумы. Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали капитальный ремонт паркинга с одним надземным и двумя подземными этажами, построенного в 2010 году по индивидуальному проекту, — заявила глава Мосгосэкспертизы.

Уточняется, что в рамках ремонтных работ специалисты установят навесную фасадную систему, облицуют внешние стены керамогранитной плиткой, обновят крыльцо, цокольный этаж, кровлю и систему наружного водостока.

На первом этаже паркинга предусмотрены покраска стен и потолков, замена полов, окон, дверей и въездных ворот. Подземные уровни стоянки также частично отремонтируют, пишет официальный сайт мэра Москвы.

15 ноября перехватывающая автостоянка № 9277 возле станции Московского метрополитена «Домодедовская» возобновила привычный график работы после проведения ремонта.