Совфед одобрил федеральный бюджет РФ на 2022-2024 годы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед на заседании в среду, 1 декабря, одобрил закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

Закон предусматривает профицит бюджета в 2022 и 2023 годах в 1 процент и 0,2 процента ВВП соответственно, а в 2024 году — дефицит в 0,3 процента ВВП.

Отмечается, что в главный финансовый документ страны заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, а также реализации программ медицинской реабилитации.

Кроме того, по инициативе президента РФ Владимира Путина, было предусмотрено и повышение с 2022 года на 8,6 процента прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также зависящих от их величины социальных пособий — всего повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.

Кроме индексации социальных расходов выше уровня инфляции при прохождении бюджета через Госдуму были изысканы дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, а также на решение жилищных проблем граждан, ремонт региональных и местных автодорог, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, и на устранение цифрового неравенства.

Отмечается, что основными источниками финансирования дефицита бюджета будут госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.

Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, федеральном бюджете предусматривается финансирование всех важнейших социальных инициатив и обязательств государства, документ с достаточным запасом прочности.

— Это очень важно, это придает уверенности нашему бизнесу, нашим гражданам, способствует улучшению делового и инвестиционного климата, работа сделана очень качественно, эффективно, — передает ее слова РИА Новости.

Также в Совфеде приняли закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания. Согласно новому закону, командир самолета может отдавать членам экипажа распоряжение пресекать противоправные действия лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета. А также применять в их отношении все необходимые меры, в том числе меры принуждения, специальные средства сдерживания.