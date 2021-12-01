Китай обнаружил антитело для создания универсальной вакцины от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса.

— Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса, — говорится в документе.

Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации. Данное обстоятельство позволяет использовать антитело для создания универсального препарата от разных штаммов COVID-19, уверены исследователи.

Антитело, как уточняется способно нейтрализовать вариант «омикрон». Находку удалось получить из крови человека, переболевшего коронавирусом в тяжелой форме, отмечает bioRxiv.

1/3 2/3 3/3

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.