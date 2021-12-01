Архсовет отправил на доработку проект многофункционального комплекса «ТПУ «Парк Победы»

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Столичный архитектурный совет отправил на доработку проект многофункционального комплекса ТПУ «Парк Победы», подготовленный архитектурным бюро Тимура Башкаева. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— Учитывая объем комментариев по проекту, давать положительное заключение Архсовета мы не будем, а рекомендуем продолжить работу в этом направлении, — отметил Кузнецов.

Он порекомендовал бюро провести работу с комментариями относительно транспортной схемы, геометрии здания, используемых материалов и благоустройства территории.

Начало строительства ТПУ запланировано на конец 2022 года. Завершение работ ожидается в конце 2025 года. Площадь земельного участка превысит четыре гектара. Максимальная высота построек составит 105 метров, а общая поэтажная площадь зданий — 178,3 тысячи квадратных метров.

В будущий комплекс войдут гостиница, торговый центр и офисы.

До этого стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования части промышленной зоны «Южный порт» на юго-востоке города. Соответствующее постановление он подписал в среду, 1 декабря.