Архсовет отправил на доработку проект многофункционального комплекса «ТПУ «Парк Победы»
Столичный архитектурный совет отправил на доработку проект многофункционального комплекса ТПУ «Парк Победы», подготовленный архитектурным бюро Тимура Башкаева. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
— Учитывая объем комментариев по проекту, давать положительное заключение Архсовета мы не будем, а рекомендуем продолжить работу в этом направлении, — отметил Кузнецов.
Он порекомендовал бюро провести работу с комментариями относительно транспортной схемы, геометрии здания, используемых материалов и благоустройства территории.
Начало строительства ТПУ запланировано на конец 2022 года. Завершение работ ожидается в конце 2025 года. Площадь земельного участка превысит четыре гектара. Максимальная высота построек составит 105 метров, а общая поэтажная площадь зданий — 178,3 тысячи квадратных метров.
В будущий комплекс войдут гостиница, торговый центр и офисы.
До этого стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования части промышленной зоны «Южный порт» на юго-востоке города. Соответствующее постановление он подписал в среду, 1 декабря.