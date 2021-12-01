Совфед одобрил увеличение прожиточного минимума в 2022 году

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед одобрил изменения в законодательство, обеспечивающие увеличение прожиточного минимума в 2022 году.

Величина показателя в 2022 году установлена в размере 12 654 рубля. Для трудоспособного населения она составит 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Сенаторы также распределили зарезервированные бюджетные ассигнования в объеме до 9,151 миллиарда рублей по подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей, имеющих детей.

Правительство России сможет оперативно распределять данные средства между регионами. На них не будет распространяться требование о необходимости утверждения межбюджетных трансфертов, отмечает РИА Новости.

23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. При этом были поддержаны поправки Путина о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

Госдума одобрила и поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда — в 2023 году, а также 815,4 миллиарда — в 2024 году. Расходы федерального бюджета на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году — 989,5 миллиарда, в 2024 году — около 1,007 триллиона рублей.