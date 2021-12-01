Шедевры российских художников соберут в одном музее Подмосковья

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выставка «Азбука шедевра» открывается в истринском музее «Новый Иерусалим» 18 декабря. Посетители смогут увидеть в одном выставочном пространстве картины знаменитых русских художников — Малевича, Кустодиева, Репина, Дейнеки, Айвазовского и многих других.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова назвала «Азбуку шедевра» главной выставкой страны в этом году.

— У нас самое главное выставочное событие страны, не побоюсь этого сказать. Команда музея вместе с директором музея, Министерством культуры Подмосковья и с 30 музеями нашей страны проделала огромную работу, — отметила она в комментарии «360».

Картины на выставку были доставлены из 30 музеев страны. Наталья Виртуозова отметила, что подобную выставку нельзя пропустить любителям искусства.

Она выразила благодарность директорам всех музеев, которые передали картины «Новому Иерусалиму».

До этого сообщалось, что более 650 картин и скульптур из Третьяковской галереи отреставрировали в 2021 году. Каждый год семь научных отделов реставрации Третьяковской галереи осуществляют реставрацию более чем 600 произведений из собрания музея.